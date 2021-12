Booster-Impfung als Dessert

Romantisches Dinieren mit einer Booster-Spritze im Anschluss. Diese Kombination gibt es in einer Pizzaria in Lindau.

Die Pizzeria Cantinetta in Lindau bietet nicht nur Speisen an, sondern auch Corona-Impfungen.

Die Möglichkeit, sich während eines genüsslichen Menüs den dritten Stich setzen zu lassen, gibt es bislang nicht in vielen Gasthäusern - abgesehen vom Casino-Restaurant Cantinetta in Lindau. Dort kann man die Köstlichkeiten der Pizzeria auch in Kombination mit einer Booster-Impfung genießen.

Vor, zwischendurch oder nach dem Essen

"Gemütlich am Abend essen gehen und sich dabei impfen lassen", das ist laut Gasthausbetreiber Vincenzo Rosato der Hintergedanke zum Impfangebot in der Pizzeria. Die Impfung könne sowohl vor dem Essen als auch danach oder sogar zwischen den Speisen verabreicht werden. Ein Muss zur Booster-Impfung gäbe es nicht, es könne auch lediglich im Restaurant gespeist werden, so der Wirt.

Impfen ganz nach Vorschrift

Durchgeführt wird die "gastronomische Impfung" vom Facharzt für Allgemein- und Betriebsmedizin Dr. Klaus Frey. In einem extra dafür vorbereiteten Raum werden die Gäste nacheinander geimpft. "Es wird durch ärztliche Hand und nach allen Vorschriften geimpft. Die Hygieneregeln werden eingehalten, die Dokumentation und Aufklärung findet statt - es wird alles so professionell wie in der Arztpraxis gemacht, nur eben in entspanntem Ambiente eines schönen Restaurants."

Resonanz der Gäste

Dem Gastgeber zufolge würde das Impfangebot in der Pizzeria gerne und oft in Anspruch genommen werden. Bislang wurde die Impfaktion innerhalb des Gasthauses lediglich zweimal mit Dr. Frey durchgeführt. Wirt Rosato würde die Booster gerne täglich anbieten können, einen zuständigen Arzt für die regelmäßigen Impfzeiten zu finden, erwies sich bislang als schwierig.

