Bookdating an der VS Hasenfeld

Schüler der HAK/HAS Lustenau lasen Erstklässlern vor.

Lustenau. Beim Lesetag ging es den ganzen Tag über rund an der VS Hasenfeld. Am Nachmittag bekamen die Erstklässler Besuch von Schülern der HAK/HAS Lustenau. Im Gepäck hatten sie verschiedene Kinderbücher, aus denen sie den Volksschülern vorlasen. Anschließend gaben die Erstklässler ihren Besuchern Kostproben ihrer Lesekünste und lasen ihnen die Geschichte vom Hund Zerberus vor. Dann wurde noch gemeinsam gemalt und gejausnet. Gegen Ende des Schuljahrs werden die Volksschüler dann die „Großen“ in der HAK/HAS besuchen und ihnen zeigen, welche Fortschritte sie inzwischen gemacht haben.