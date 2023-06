Bonny und Clyde laden zum kriminellen Tanz

Die TIK-Kids feiern Premiere mit ihrem ersten eigenen Theaterstück.

Dornbirn. Die TIK-Kids sind eine neugegründete Kindertheatergruppe in Dornbirn. Elf Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren sind mit Begeisterung sowie viel Herzblut dabei und haben in Eigenregie ihr erstes Stück erarbeitet: „Bonny und Clyde im Museum“, ein Kriminaltheaterstück mit Tanz. Die Idee kommt von den kreativen Kids selbst. Sie haben sich die Geschichte nach dem Vorbild von Bonny und Clyde ausgedacht und bringen ihr Stück jeweils am Sonntag, 18. und am Sonntag, 25. Juni im Dornbirner TIK auf die Bühne. Für die Regie und Umsetzung zeigen sich Robert Kahr und Valentin Sottopietra verantwortlich.

Intensiver Proben-Countdown

Aktuell laufen die Proben auf Hochtouren und „Valle“ Sottopietra, selbst eine Theaterlegende in Vorarlberg, blickt voller Stolz auf den begeisterten Theaternachwuchs, darunter auch seine achtjährige Tochter Lilly, die im Stück die Putzfrau im Museum spielt. „Die Idee von einer Kindertheatergruppe trage ich ja schon länger mit mir herum. Anfang des Jahres habe ich das Projekt dann in Kooperation mit Robert Kahr vom TIK endlich realisieren können“, erklärt Sottopietra. Wichtig war ihm, dass er mit dem TIK-Obmann jemand mit Erfahrung in Sachen Kindertheater an seiner Seite hat. „Ich habe bis dato ja noch nicht wirklich mit Kindern zusammengearbeitet, deshalb war es mir ein Anliegen sozusagen einen Profi mit ins Boot zu holen. Inzwischen bin ich so begeistert, was die Kinder in den letzten Monaten vollbracht haben und mit wie viel Enthusiasmus sie die Sache angehen, das macht noch mehr Spaß wie selbst Theater zu spielen“, erzählt er angetan.

Die kleinen Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler wurden von Valle im Umfeld seiner kleinen Tochter gecastet. Seit einem halben Jahr trifft sich die junge Theatertruppe nun einmal pro Woche, um gemeinsam den Spaß am Schauspielern zu erleben und entdecken.

Selbst ist der Nachwuchs

Für ihr erstes Stück „Bonny & Clyde im Museum“ haben die Kinder ihre eigenen Ideen und Gedanken eingebracht und die Texte selbst geschrieben, die von Sottopietra und Kahr dann noch ein bisschen ins Reine gebracht wurden. Entstanden ist ein Theaterstück, in dem es um Zusammenhalt in schwierigen Zeiten geht und in dem auch getanzt wird. In Zusammenarbeit mit der Dance Art School ist außerdem noch ein finaler Abschlusstanz entstanden.