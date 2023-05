Bonesbar Summer Clubbing: Feiern für den guten Zweck

Der Verein Bonesbar schmeißt eine Party, um Kindern zu helfen.

Die finanziellen Mittel dafür werden durch Charity-Events sowie Spendengelder von Besuchern und Unternehmen eingenommen. Um Gelder zu sammeln, findet mit dem Bonesbar Summer Clubbing genau so eine Veranstaltung auf dem Golmerbahnparkplatz in Vandans statt.

Am 23. und 24. Juni sorgen bekannte DJs wie Vize für Party-Stimmung, verrieten die beiden im Gespräch bei Vorarlberg Live am Dienstag. "Es ist ein Party-Event in einem Zelt, bei dem wir rund 3000 Gäste erwarten. Es soll nicht nur eine normale Party werden, wir möchten eine Club-Stimmung schaffen", sagte Kassier Manuel Fleisch. Feiern für den guten Zweck also. Tickets gibt es ab 23,40 Euro schon vorab im Netz unter www.bonesbar.at.