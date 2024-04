Bombendrohung führte zu Großeinsatz am Feldkircher Bahnhof

Am vergangenen Freitagabend, den 12. April 2024, kurz nach 19 Uhr, rief ein 26 Jahre alter Mann bei der Landesleitzentrale der Polizei an. Er drohte damit, dass er eine Bombe am Bahnhof in Feldkirch deponiert habe.

Umgehend wurde der Bahnhof Feldkirch und die Umgebung von den Einsatzkräften evakuiert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich an die 100 Personen auf dem Gelände.

Der Zugverkehr wurde eingestellt und das Gebäude, die Umgebung sowie alle Behältnisse von sprengstoffkundigen Polizisten durchsucht – es konnte jedoch kein verdächtiger Gegenstand gefunden werden.

26-Jähriger war alkoholisiert

Den ermittelnden Beamtinnen und Beamten gelang es, den 26-jährigen Täter rasch auszuforschen und im Nahbereich des Bahnhofes festzunehmen. Er hatte das zur Tat verwendete Mobiltelefon bei sich. Zum Motiv konnte er keine konkreten Angaben machen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

In Justizanstalt eingeliefert

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt eingeliefert und die Untersuchungshaft wird beantragt.

Das Bahnhofsgelände war für die Dauer von in etwa 30 Minuten gesperrt.