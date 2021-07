Bohren, löten, schleifen und Kaffee schlürfen

Reparaturcafé Feldkirch hat mittlerweile über 1000 Objekte wieder instand gesetzt.

FELDKIRCH “Schluss mit dem Wegwerfwahnsinn” – unter diesem Leitfaden haben sich im April 2016 einige Hobbyhandwerker zusammengefunden, um ein Zeichen zu setzen. Seither reparieren sie in regelmäßigen Abständen in der Polytechnischen Schule Feldkirch fast alles für den täglichen Gebrauch. “‘Reparieren statt wegwerfen’, lautet die Devise im Reparaturcafé”, unterstreicht Mitorganisator Joachim Breuß. “Wer ein defektes Haushaltskleingerät, Kleinmöbel, Spielzeug oder etwas ähnliches zuhause hat, kann das gerne vorbeibringen.” Im Reparaturcafé helfen die Fachleute dabei und geben auch Auskunft, wie solche Reparaturen einfach Zuhause umgesetzt werden können. Kleinere Reparaturen an Kleidern und Möbeln werden mit Hilfe vom Reparaturcafé-Team ebenfalls durchgeführt.