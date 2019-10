Bogenschützen auf großer Jagd

Erstes Turnier der Jagdbogenschützen Meiningen

Meiningen. Als noch junger Verein – der JBV Meiningen wurde erst 2017 gegründet – wagten sich die Bogenschützen dieses Jahr an ihr erstes selbst veranstaltetes Turnier und dies auf Anhieb gleich mit Erfolg. Knapp 200 Schützen aus dem Dreiländereck trafen sich zur gemeinsamen Jagd auf die künstlichen Trophäen. Die Erfahrung des Meininger Vorstands Wilhelm Kessler, Ewald Kühne und Silvia Marchiori – allesamt routinierte langjährige Bogenschützen in anderen Vereinen, machte sich deutlich bemerkbar. Der Parcours mit insgesamt 32 Zielen, rund durch den Meininger Auwald und das Rheinvorland erwies sich dabei als äußerst selektiv, der eine oder andere Fehlschuss so unvermeidlich. Als Highlight zu sehen war sicher der Alligator in der kleinen Ill, der durch den hohen Wasserstand sehr schwer zu treffen war. An einem absoluten Traumtag vergnügten sich die Schützen aber – neben allem sportlichen Wettkampf – dann auch an einem gemeinsamen Ausflug in die Natur. Ausgangspunkt und Ziel war dabei der neue Meininger Waldkindergarten wo neben der gastromischen Verpflegung seitens des Vereins auch die Siegerehrung für die Teilnehmer in den verschiedenen Klassen erfolgte. Für die Kinder gab es dabei schöne Trophäen zu gewinnen, während die erwachsenen Teilnehmer statt einer Medaille einen herbstlichen Geschenkekorb gefüllt mit Kürbissen, Äpfeln und Gemüse überreicht bekamen. Eine Alternative die sichtlich wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. CEG