Böses Erwachen: Feldkirch verliert gegen KAC II

Zur Heimpremiere gab es für die Lampert-Mannen gegen die Kärntner keine Punkte.

BEMER VEU Feldkirch – EC-KAC Future Team 1:4

Im elften AHL-Vergleich gelang dem EC-KAC Future Team erst der zweite Sieg gegen Feldkirch. Nachdem die Hausherren mit einem Stangenschuss nach nur wenigen Sekunden Pech hatten, traf Jannik Fröwis in der achten Minute per Rebound zur Klagenfurter Führung. Zwar gelang Yannik Lebeda noch im ersten Drittel der Ausgleich, doch im Mittelabschnitt brachte Fröwis den KAC erneut in Führung. Im dritten Drittel gelang Niklas Ofner dann die Vorentscheidung zum 1:3. Als VEU-Goalie Alex Caffi in der Schlussphase durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde, nutzte dies Niki Kraus zu einem weiteren Treffer – dem 1:4-Endstand. Damit liegen die Klagenfurter mit vier Punkten aktuell auf dem dritten Rang.