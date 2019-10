Bösch weist Anleitung zu kriminellen Aktionen aufs Schärfste zurück

Tag 3 im Häusle-Prozess - Martin Bösch räumt ein: "Habe Mitarbeiter aus ihren Komfortzonen geholt"

Für Martin Bösch ist klar, warum beispielsweise einige Betriebsräte ihm unterstellen, er habe Druck ausgeübt und er sei nur an hohen Gewinnausschüttungen für die Gesellschafter interessiert. „Ich habe verschiedene Mitarbeiter aus ihren Komfortzonen geholt und dafür erntet man keinen Jubel, das ist verständlich“, so Böschs Erklärung. Verschiedene „Vier-Augengespräche“ habe es überhaupt nie gegeben, Anleitung zu kriminellen Aktionen weist Bösch aufs Schärfste zurück. Auch die Aussage, er habe den Maschinenpark aus Profitgier veralten lassen, stimme nicht, so Bösch.

Schwer zu beweisen

Auch der ehemalige abfallrechtliche Geschäftsführer lässt an Bösch wenig Gutes: „Als ich erfahren habe, was verbaut wird, äußerte ich meine kritischen Bedenken, doch Bösch rechnete mir vor, was die Entsorgung kostet und man weiß ja wie das läuft, da sitzt man jobmäßig unter Umständen ganz schnell auf der Straße“, so die Aussagen des ebenfalls Angeklagten. Derselbe Zeuge bemängelt, dass es auch keine Rückstellungen für die Abfallentsorgung gegeben habe. Bösch hält hingegen Rückstellungen einen Betrag von 225.000 Euro entgegen.