Bödele rüstet sich für den Saisonstart

Das Dornbirner Skigebiet hofft trotz der aktuellen Situation auf einen schneereichen Winter.

Dornbirn . Nachdem bereits die vergangene Wintersaison am Bödele frühzeitig beendet werden musste, kann auch die aktuelle Saison nur verspätet begonnen werden. Trotzdem sollen im Familienschigebiet in diesem Jahr wieder ab dem 24. Dezember die Pisten der Lifte Hochälpele, Weißtanne, Lank, Seeblick und Oberlose für die Wintersportfans geöffnet werden.

Aufgrund der aktuellen Corona Situation war eine planmäßige Öffnung des Skigebietes oberhalb von Dornbirn Anfang Dezember leider nicht möglich. Nun sollen die Lifte am Bödele ab dem 24. Dezember bei entsprechender Schneelage aber wieder täglich in Betrieb sein. „Sofern es rechtlich möglich ist und es die behördlichen Richtlinien zulassen, planen wir ab Weihnachten die gesamte Saison durchgehend Betrieb zu haben“, blickt Geschäftsführer Herbert Kaufmann in die Zukunft. Auch auf die hygienischen Schutzmaß­nah­men wurde am Bödele geachtet und so wird es im Anstellbereich der Liftanlagen eine geänderte Besucherführung geben und an den Kassen und Liften gilt auch eine Maskenpflicht. Weiters stehen bei den WC Anlagen ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung und die Besucher werden gebeten Abstand zu halten.