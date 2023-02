Bodypacker schmuggelte Drogen um 30.000 Franken

St.Gallen: Drogen im Wert von mehreren zehntausend Franken im Körper geschmuggelt.

Am Montag, 6. Februar 2023, fiel ein jüngerer Mann Fahndern der Kantonspolizei St.Gallen auf. Sie unterzogen ihn im Krontal einer Personenkontrolle. Dabei schöpften sie den Verdacht, dass dieser Drogen im Köper versteckt haben könnte. Eine CT-Röntgenuntersuchung bestätigte den Verdacht. Der 31-jährige Nigerianer führte über 100 Fingerlinge mit Drogen im Magen und Darm mit.

Über 100 Fingerlinge im Magen, Dick- und Dünndarm festgestellt

Heroin und Kokain geschmuggelt

Der 31-Jährige wurde festgenommen. In einer eigens dafür vorgesehenen Toilette im Untersuchungsgefängnis schied der Nigerianer die Fingerlinge aus. Diese bestanden aus rund einem Kilogramm Heroin und hundert Gramm Kokain. Die Drogen haben einen Verkaufswert von über 30'000 Franken. Der in Italien wohnhafte Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft führt zusammen mit der Kantonspolizei St.Gallen die weiteren Ermittlungen.