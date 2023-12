Bodenseeschwäne am Grasen als beliebtes Fotomotiv

Lochau. Ein Naturphänomen der besonderen Art konnte in den letzten Tagen am heimischen Bodenseeufer beobachtet werden. In selten großer Zahl kamen hier die Bodenseeschwäne an Land, um auf den Liegewiesen in aller Ruhe lange und ausgiebig zu grasen.

Es ist der große Nahrungsbedarf, der die „Pflanzenfresser“ oft verstärkt ans Ufer treibt, so ein Fachmann von der Inatura Dornbirn. Da spielt natürlich auch der derzeitige hohe Wasserstand eine besondere Rolle, da sich die Wasserpflanzen als eigentliche Nahrungsquelle der Schwäne jetzt in größeren Tiefen befinden. So können sie von den Schwänen „beim Grundeln“ nicht erreicht werden.