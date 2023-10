Bodenseeschulcup Leichtathletik - Silber für Wolfurts Mittelschülerinnen

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres konnte die Sportmittelschule Wolfurt einen tollen Erfolg verbuchen.

Der Leichtathletik-Bewerb wurde am 29. September in Friedrichshafen ausgetragen. Insgesamt zehn Mädchen der Sportmittelschule Wolfurt traten in den Disziplinen 50 Meter Sprint, Weitsprung, Schlagball, 800 Meter-Lauf und in der 4×50 Meter Staffel gegen Teams aus Bayern, Baden-Württemberg, St. Gallen und Thurgau an. Dabei gelang den Wolfurterinnen mit dem zweiten Gesamtrang ein hervorragendes Ergebnis. Gratulation den erfolgreichen Athletinnen aus der 3a und 4a!