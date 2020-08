Bodenseegenuss mit den „AZUBIS“ im Lochauer „Treff am See“

Lochau. Zusammen mit den „AZUBIS“ lädt Strandbadwirt Markus Großer mit seinem Team am kommenden Donnerstag, dem 20. August, ab 19 Uhr zum geselligen Abend mit Musik, Kulinarium und Seegenuss.

Die Bodenseefans können sich freuen. Am Donnerstag sind noch einmal die „AZUBIS“ in Lochau zu Gast, und sie sorgen an diesem Abend für die stimmungsvolle Unterhaltung auf der neuen Terrasse des Strandbad-Cafe-Restaurants „Treff am See – Karibik-Flair am Bodensee in Lochau“.