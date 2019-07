Bodenseegenuss beim Paella-Abend mit „Mooses“ im Lochauer „Treff am See“

Lochau. Ein traumhafter Sommerabend, tolle Stimmung mit „Mooses“, dazu eine Paella als kulinarisches Sommerhighlight, bei so viel mediterranem Flair direkt am Lochauer Bodenseeufer war der prächtige Sonnenuntergang die höchst genussvolle Zugabe.

Jeden Donnerstag begleiten „Mooses“ oder das „Duo Donato“ diesen speziellen Grillabend am See. Und am kommenden Donnerstag folgt mit der „9. Lochauer Nacht der Musik“ ein weiterer Höhepunkt im abwechslungsreichen Veranstaltungskalender im „Treff am See“. Es spielen „Rheinstone & Sons“. Strandbadwirt Markus Grosser und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.