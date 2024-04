Bodensee-Vergissmeinnicht: Rettung einer bedrohten Art

In den 1980er Jahren stand es schon einmal kurz vor dem Verschwinden, im Jahr 2022 schrumpfte der Bestand insbesondere im Rheindelta auf nur mehr 30 Rosetten: Das Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri) kommt weltweit nur am Bodensee und an einigen angrenzenden, kleineren Seen vor.

Am Freitag (5. April) wurden nun neue, von der Gärtnerei Kopf nachgezogene Ableger beim Strandbad in Lochau ausgebracht um den Fortbestand der bedrohten Art zu sichern.

„Artenschutz ist ein Gebot der Stunde, denn die Gesamtartenzahl geht jährlich dramatisch zurück, das gilt auch für Vorarlberg“, sagt Landesrat Daniel Zadra, Naturschutzreferent der Vorarlberger Landesregierung. Warum der Artenschutz so wichtig ist, liegt auf der Hand: „Wenn einzelne Arten verschwinden, kann das ganze Ökosystem geschwächt, oder sogar gefährdet werden – und damit auch unsere Lebensgrundlagen. Heute setzen wir gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Artenvielfalt und den Naturschutz in Vorarlberg“, sagt Zadra.

Sicherung der bedrohten Art

Im Fall des kleinen blauen Pflänzchens, das in Österreich bisher fast ausschließlich am Mehrerauer Seeufer in Bregenz und im Rheindelta vorkommt, soll der Schutz durch vegetative Vermehrung gelingen: Im April 2023 wurden dafür Teile des Bodensee-Vergissmeinnichts entnommen und dann von Thomas Kopf (Gärtnerei Kopf in Sulz) nachgezogen. Die fertigen Ableger werden nun an geeigneten Stellen wieder ausgebracht. Je nach Erfolg wird die Maßnahme im Jahr 2025 nochmals durchgeführt.

Vorarlberg ist das einzige österreichische Bundesland, das die Erstellung von „Roten Listen“ über gefährdete Arten im Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung rechtlich festgeschrieben hat. Darauf findet sich auch das Bodensee-Vergissmeinnicht. “Dem Land Vorarlberg und der Republik Österreich kommt für den Erhalt dieser Art eine große Bedeutung zu“, sagt Walter Niederer, Geschäftsführer des Vereins Rheindelta. Der Naturschutzverein wurde vom Land Vorarlberg mit der Betreuung der Natura 2000 Gebiete am Bodensee betraut und ist somit für den Erhalt der Gebiete, der Schutzgüter und deren positive Entwicklung verantwortlich.

„Es ist jedes Jahr aufs Neue wunderschön, wenn im April die blauen Blüten des Bodensee-Vergissmeinnichts die Steine am Seeufer durchbrechen. Ich freue mich deswegen besonders, dass wir heute in Lochau einen Schritt in Richtung des Schutzes dieser endemischen Art gehen“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Frank Matt.