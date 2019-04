Bodensee Frauenlauf: Kostenloses Yoga-Special

Am 24. und 25. Mai 2019 steigt in Bregenz die große 10 Jahres Jubiläumsausgabe vom Bodensee Frauenlauf und rund 5000 Läuferinnen schnüren wieder gemeinsam die Laufschuhe.

Für die perfekte Vorbereitung findet am Donnerstag, den 11. April 2019 ab 19.00 Uhr ein kostenloses Yoga-Alternativtraining beim Partner BMW Unterberger statt. Alle Frauenlauf-Fans sind herzlich eingeladen.

Auf den ersten Blick haben Yoga und Laufen nicht viel gemeinsam, doch die beiden Sportarten ergänzen sich ideal. „Die Kombination aus Yoga und Laufen ist wirklich unschlagbar, denn Yoga steigert die Ausdauer, baut Kraft auf und fördert die Beweglichkeit.“ So Bodensee Frauenlauf Yoga-Trainerin Daniela. Am 11. April haben alle Begeisterten die Möglichkeit, kostenlos beim Yoga-Special mit dabei zu sein und das Alternativtraining für die Vorbereitung zum Bodensee Frauenlauf zu nutzen. Anmeldung an: info@bodensee-frauenlauf.com. Die Plätze sind limitiert.