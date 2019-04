Bodensee Frauenlauf Fans beim Yoga-Spezial

Rund 40 Frauenlauf-Läuferinnen sind gemeinsam in die Vorbereitung zur großen Bodensee Frauenlauf Jubiläums-Ausgabe am 24. und 25. Mai gestartet.

Auf den ersten Blick haben Yoga und Laufen nicht viel gemeinsam, doch die beiden Sportarten ergänzen sich ideal. „Die Kombination aus Yoga und Laufen ist wirklich unschlagbar, denn Yoga steigert die Ausdauer, baut Kraft auf und fördert die Beweglichkeit.“ So Bodensee Frauenlauf Yoga-Trainerin Daniela. Am 11. April hatten alle Begeisterten die Möglichkeit, kostenlos beim Yoga-Special mit dabei zu sein und das Alternativtraining für die Vorbereitung zum Bodensee Frauenlauf zu nutzen.

Mit dem Yoga-Special hat die Vorbereitung auf die große Bodensee Frauenlauf Geburstags-Edition gestartet und da wurde auch an den Anfang zurückgeblickt: „Vor 10 Jahren sind wir mit der Vision gestartet, möglichst viele Frauen für die Bewegung begeistern zu können. Jetzt, 10 Jahre später, blicken wir zurück auf zahlreiche emotionale Geschichten, unzählige Glücksmomente und ganz viele unvergessliche Teilnehmerinnen.“ so Verena Eugster, Organisatorin vom Bodensee Frauenlauf. Am 24. und 25. Mai werden weitere Frauenlauf-Geschichten geschrieben und die Anmeldung ist bereits geöffnet. Es wartet ein abwechslungsreicher Tag mit vielen Highlights und einem unvergesslichen Rahmenprogramm. Jetzt anmelden unter www.bodensee-frauenlauf.com