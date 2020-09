Bodensee Frauenlauf dauert sechs Tage bis zum Finish

Tausende Frauen aus dem Dreiländereck stehen noch in den Startlöchern

Auch in diesem Jahr heißt es „Ohne Frauen läuft nichts“ und bis 6. September stehen noch tausende Frauen an der Startlinie des Bodensee Frauenlaufs, dieses Jahr allerdings virtuell. Die 11. Auflage findet mit einem Sonderkonzept statt, Highlights warten trotzdem zahlreiche und eine Anmeldung ist online noch möglich!

NEU: 5 Distanzen! Noch mehr Distanzen, noch mehr Herausforderungen! Neben den üblichen Bodensee Frauenlauf Distanzen – 5 km und 10 km - können sich die Teilnehmerinnen bei der virtuellen Auflage auch erstmalig mit 15 km, 21,1 km und der Marathon Distanz fordern. Zwischen dem 1. und 6. September (18.00 Uhr) kann gelaufen, gewalkt und spaziert werden. Ob auf dem Laufband, in den Bergen oder auf der persönlichen Lieblingsstrecke – dieses Jahr kann Frau ihren persönlichen Bodensee Frauenlauf feiern wo, wie und wann sie möchte. Das Tracking kann bis Sonntag um 18.00 Uhr hochgeladen werden und um 20.00 Uhr findet die virtuelle Siegerehrung statt.

Originale Strecke ist beschildert!

Auch wenn der Bodensee Frauenlauf dieses Jahr mit einem Sonderkonzept stattfindet hat das Team rund um Verena Eugster und Patricia Zupan alles gegeben, um den Teilnehmerinnen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. Als besonderes Highlight haben alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die originalen Bodensee Frauenlauf Strecken zu laufen, walken und spazieren. Die Strecken sind noch bis 6. September beschildert und ein Laufgenuss am Bodensee Ufer ist garantiert.

Achtung: Die Strecke musste minimal angepasst werden und somit ist der offizielle Start vom Bahnhof Lochau 100 Meter Richtung Lindau! Am wunderschönen Bodenseeufer geht es dann entlang Richtung Bregenz und das Ziel befindet sich bei dieser Sonderauflage auf dem Festspielplatz!

„Ein herzliches Dankeschön geht an die Unterstützer dieser Idee: Bürgermeister Markus Linhart aus Bregenz und Bürgermeister Michael Simma aus Lochau. Zeigen wir gemeinsam, dass uns nichts und niemand stoppen kann: Wir laufen weiter, erreichen unsere Ziele und jubeln über unsere Erfolge!“ Verena Eugster, OK-Team Bodensee Frauenlauf.