Bodensee: Frau von Flaggenstock durchbohrt

Ein Sonntagabend am Bodensee in der Nähe von Immenstaad nahm eine tragische Wendung, als eine 62-jährige Schweizer Staatsbürgerin bei einem Bootsüberstieg schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr, als die Frau von einem Schlauchboot auf ein anderes wechseln wollte. Dabei stürzte sie unglücklich und fiel auf einen metallenen Flaggenstock am Heck des Bootes. Der Flaggenstock bohrte sich dabei unter ihre Achsel in ihren Brustkorb, was zu schweren Verletzungen führte.