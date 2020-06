Bodensee: Betrunkener Vater geriet mit Sohn in Seenot

Mitsamt seinem neunjährigen Sohn an Bord ist ein betrunkener 51-Jähriger am Samstag auf dem Bodensee in Seenot geraten. Eine Segelbootbesatzung schleppte das Boot nach Friedrichshafen.

Ein betrunkener Vater ist mit seinem neunjährigen Sohn auf dem Bodensee in Seenot geraten. Sie waren am Samstag in einem Ruderboot unterwegs, als ein starker Wind aufkam, der sie weiter hinaus trieb - und der laut Polizei selbst "für nüchterne und erfahrene Wassersportler eine Herausforderung darstellen würde".

Mit Handschellen abgeführt