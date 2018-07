Bodensee: Alko-Kapitän crasht in Bootsmotor

Am Donnerstagabend kollidierten zwei Boote auf dem Bodensee. Es dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein.

Der 57-Jährige fuhr nach einer Ausfahrt mit einigen Bekannten in den Hafen. Aus noch unbekannten Gründen übersah er dabei das Boot eines 51-Jährigen, welches in Nähe der Hafenmauer vor Anker lag. In der Folge prallte er mit dem Bug in den Außenbordmotor des angelegten Bootes. Die Kantonspolizei St.Gallen stellte später fest, dass der 57-Jährige sein Boot in fahrunfähigem Zustand lenkte. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Am Motor entstand Sachschaden von über tausend Franken.