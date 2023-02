„Boden großflächig und langfristig freihalten“

Raumplaner Arthur Kanonier war im Rahmen der „Zukunftsstorys“ zu Besuch in der Stadtbibliothek.

Dornbirn. „Durchschnittlich verbrauchen wir in Österreich 11,5 Hektar Boden täglich – das entspricht der Fläche von 16 Fußballfeldern“ – mit diesen alarmierenden Zahlen eröffnete Zukunftsforscher Klaus Kofler die zweite Ausgabe der Gesprächsreihe „Zukunftsstorys“ in der Stadtbibliothek Dornbirn. Diese stand unter dem Motto „Unser Boden der Zukunft – Verlorener Raum oder Möglichkeitsraum?“. Klaus Kofler unterhielt sich dazu mit dem Professor für Raumplanung an der TU Wien Arthur Kanonier. „Wir stellen uns die Zukunftsfrage, wie wir es schaffen, den Spagat so zu gestalten, dass völlig unterschiedliche Interessenslagen zu einem massiven Einhalt unseres Flächenverbrauchs führen. Denn laut Regierungsprogramm sollte sich der tägliche Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar bis 2030 reduzieren“, gab Klaus Kofler den thematischen Schwerpunkt vor.

Vielfältige Funktionen

Der gebürtige Dornbirner Arthur Kanonier eröffnete den Abend mit einem kurzen Impulsreferat und brachte die Herausforderungen mit folgendem Satz aus der Schweizer Bodenstrategie 2020 auf den Punkt: „Boden ist mehr als Fläche.“ Vielmehr sei Boden eine knappe Ressource, die nicht vermehrbar ist, nicht beliebig erzeugt werden kann und nicht verlegbar oder verschiebbar ist. Boden habe weit vielfältigere Funktionen, als die einer „Reservefunktion“ für bauliche Nutzungen. „Um diese Funktionen künftig erfüllen zu können, sollte Boden großflächig und langfristig freigehalten und nicht weiter für Siedlungszwecke verbaut werden“, stellte der Leiter des Instituts für Raumplanung an der TU Wien klar.

Der umfangreichen Forderung nach verstärktem Schutz des Bodens stehe allerdings eine beträchtliche Nutzungsintensivierung gegenüber, die vielfach Bebauungen zur Folge habe. Der Nutzungsdruck auf Grund und Boden werde in den Alpen verschärft durch einen stark beschränkten Dauersiedlungsraum. So sind in Vorarlberg nur rund 22 % der Gesamtfläche für Siedlungsaktivitäten geeignet. Der Raumplanung kommt laut Vorarlberger Raumplanungsgesetz die Aufgabe zu „eine dem allgemeinen Besten dienende Gesamtgestaltung des Landesgebiets anzustreben.“ Die Kompetenz, zumindest im Vollzug, soll laut Arthur Kanonier grundsätzlich bei den Gemeinden bleiben, es brauche allerdings deutlich klarere Vorgaben der überörtlichen Raumplanung.

Strategische Maßnahmen

Eine der Herausforderungen sei es, Zersiedelung zu vermeiden und gleichzeitig leistbares Wohnen sicherzustellen. „Dass sich der klassische Einfamilienhaus-Traum auch zukünftig noch realisieren lässt, wage ich zu bezweifeln“, forderte Arthur Kanonier ein Umdenken ein. Um einen Beitrag zu leistbarem Wohnen leisten zu können, müsse man in der Innenentwicklung an die verfügbaren Flächen kommen.