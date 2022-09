Boden – Das schwarze Gold unter der Lupe

Bludenz. Es dauert 100 Jahre bis 1 cm humusreicher Oberboden entsteht. Warum ist das wichtig?

In zwei aufbauenden Modulen wird das Thema vielfältig und praktisch behandelt: Am Montag, 3. Oktober im Gemeindeamt Nüziders und Freitag, 7. Oktober beginnend am Bahnhof Schlins.

Am Montag, 3. Oktober, findet um 19.30 im Gemeindesaal Nüziders der Vortrag über Bodenenstehung und Bodenbeschaffenheit statt. In der gleichen Woche am Freitag, 7. Oktober, treffen sich Interessierte um 17 Uhr am Bahnhof Schlins zu einer Exkursion, in der gemeinsam mit den Referent*innen Kerstin Riedmann und Walter Fitz ein Bodenprofil gegraben wird. Bei Schlechtwetter ist der Alternativtermin am Freitag, 14. Oktober. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Näheren Infos unter www.bodenfreiheit.at.