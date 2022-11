Bodaseetüfl bereit für Krampuslauf am Samstag

Am Samstag wird es wild in der Landeshauptstadt. Die Breagazar Bodaseetüfl laden zum 9. Krampuslauf.

Ein höllisches Spektakel soll er werden, der Krampuslauf in Bregenz. Rund 500 Krampi oder Krampusse, Perchten, Klausen und Engel aus dem In- und Ausland werden am Samstag ab 19 Uhr erwartet. Gemeinsam bringen sie die Innenstadt zum Schaudern.