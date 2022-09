Bockbieranstich mit spitzer Zunge

Landeshauptmann Markus Wallner vollzog Bockbieranstich im Beisein von Brauerei-Geschäftsführer Kurt Michelini - Bierkönig Gambrinus teilte nach allen Seiten aus

Brauereigeschäftsführer Kurt Michelini empfahl, nach langer coronabedingter Krise und anstehender neuer Krisen sich ganz bewusst auf das Fest zu konzentrieren. Was Bierkönig Gambrinus zur aktuellen Politik zu sagen hatte, wurde aufmerksam verfolgt. Die Grünen mussten sich fragen lassen, ob sie zur aktuellen Energiekrise konstruktive Einfälle oder vielleicht heimlich ein Windrad im Garten stehen hätten. Bei Landeshauptmann Markus Wallner wurde in Bezug auf die Inserate nachgebohrt.

Die echten Helden beim Bockbierfest sind jene, die oftmals im Hintergrund wirken: Zum Beispiel all jene, die dabei mitwirken, rund 2.500 Gäste mit Speis und Trank in einem mit viel Liebe zum Detail geschmückten Festzelt zu bewirten. Hierbei spielen die zahlreichen lebendigen Vereine der Marktgemeinde Frastanz eine wichtige Rolle. Heuer bekamen insbesondere einmal alle Brauereimitarbeiter eine große Bühne. Ein besonderer Dank ging an Metzgermeister Josef Egger aus Frastanz als langjähriger kulinarischer Partner des Bockbierfests. HE