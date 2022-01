Boba und Wonderwaffles: Junge Unternehmer bringen süße Trends ins Ländle

BoaTea Bregenz: Inspiriert von Reisen in andere Länder bieten zwei junge Vorarlberger leckere Waffeln und Teekreationen an.

Alexander Karg und Michael Lampert bringen mit ihrem Lokal einen Hauch urbanes Flair in die Bregenzer Innenstadt. BoaTea - so heißt der bisher erste Fusion Tea-Store im GWL. Naschkatzen kommen ganz auf ihre Kosten: neben verschiedenen Bubble Teas, Latte-Kreationen und Fusionstees bieten sie auch leckere Wonderwaffles mit Eis, Saucen und verschiedensten Toppings an.