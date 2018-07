Boardercrosser Lüftner erhält noch bessere Ausbildung

Der Boardercrosser Julian Lüftner wurde von Olympiazentrum Vorarlberg ausgewählt um eine noch bessere Ausbildung zu erhalten.

Vor gut 2 Jahren hatte das Olympiazentrum Vorarlberg den “All in”-Kader als Top-Betreuungssystem initiiert – ein langfristig angelegtes, umfassendes und individuelles Betreuungssystem. Heuer im Sommer gab es die erste Veränderung bei den Wintersportlern. Boardercrosser Julian Lüftner wurde neu in dieses System aufgenommen.

Der gebürtige Tiroler wurde vor 4 Jahren als Heeressportler in Dornbirn stationiert – der Startschuss für eine beeindruckende Karriere-Entwicklung, die im Winter 2018/19 mit seinem ersten Weltcup-Sieg in Feldberg einen ersten Höhepunkt fand. Die letzten Jahre war er bereits Teil des vom ÖOC unterstützten Olympiaprojekts Snowboardcross, das im Olympiazentrum Vorarlberg entwickelt und umgesetzt wurde. “Die perfekte Unterstützung des gesamten Teams, insbesondere von Sportwissenschafter Kristian Krause, hat definitiv einen großen Anteil an meiner Leistungsentwicklung.” bedankt sich Lüftner.