BMXler trainierten in Bella Italia

Verona (dk). Als Vorbereitung für die anlaufende Saison absolvierte das Österreichische BMX-Nationalteam ein Trainingslager in Verona (ITA).

Mit dabei auch sieben Athleten/innen vom BMX-Club Sparkasse Bludenz, die nach der langen Winterpause so richtig heiß auf die neue Rennsaison sind. Spartentrainer Hannes Slavik stimmte dabei die Riders auf die kommende Saison ein, die am ersten Wochenende im April mit den beiden Läufen zum Europacup auf der Anlage in Verona beginnt. Neben VLRV-Kadertrainer Noah Muther, der das Städtle-Team begleitete, nahmen Adrian Dovjak, Laura und Luca Fercher, Valentin und Hannah Muther, Raphael Nachbaur sowie Bjarne Schedler die Gelegenheit zur Saisonvorbereitung mit dem Team in Verona wahr.