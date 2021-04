BMXler steigen ins Renngeschehen ein

Bludenz/Verona (dk). Nun geht’s für die Athleten vom BMX-Club Sparkasse Bludenz so richtig los: In Verona (ITA) startet in Kürze der Europacup 2021.

Kürzlich bereitete sich der Österreichische Nationalkader unter der Leitung von Nationaltrainer Hannes Sedlak in Verona auf dieses Großereignis vor. Mit dabei waren vom Bludenzer Sparkassenteam Hannah und Noah Muther, Lina Frener und Bjarne Schedler. Am 1. und 2. Mai wird dann unter strengen Corona-Auflagen folgende Bludenzer Abordnung in der norditalienischen Stadt unter der Betreuung von Harald Muther bei den beiden Europacupläufen kräftig in die Pedale treten: Laura Fercher, Luca Fercher, Lina Frener, Felix Mähr, Valentin Muther, Hannah Muther, Noah Muther und Bjarne Schedler.