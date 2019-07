BMX-WM in Belgien war eine Reise wert

Zolder (dk). Die UCI World Championship in Zolder (BEL) war trotz übermächtiger Konkurrenz für die Bludenzer BMXler eine Reise wert. Sensationell dabei der 9, Rang von Alfred Hugl.

Ausgezeichnet startete das Bludenzer BMX-Sparkassenteam in den Cruiserklassen in die BMX-Weltmeisterschaft in Zolder. Herausragend dabei Alfred Hugl (Cruiser 50+), der sich über die Vorläufe, das Achtel- u. Viertelfinale fürs Halbfinale qualifizierte, dort aber als 5.-platzierter knapp scheiterte und damit im Endklassement den hervorragenden 9. Platz belegte. Die Mannschaftskollegen Helmut Dutczak (Cruiser 50+), Frederick Ender und Andre Dutczak (beide Cruiser 17/24) überstanden ebenfalls die Vorläufe und zogen ins Achtelfinale ein. Während Helmut Ductzak und Frederick Ender ausschieden, erreichte Andre Dutczak das Viertelfinale, scheiterte dort aber an der übermächtigen Konkurrenz und schied ebenfalls aus dem Bewerb.