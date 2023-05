BMX-Weekend: Sportliches Spektakel trotz Schlechtwetter

Bludenz (dk). Schwierige Wetterbedingungen hielten die rund 200 BMX-Riders aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich nicht davon ab, auf der neu konzipierten Anlage an der Rungelinerstraße BMX-Sport vom Feinsten zu bieten.

Die Beiden vom Bludenzer Sparkassenteam zeigten sich im Rahmen des bereits traditionellen BMX-Weekend auf der neu konzipierten BMX-Bahn in Bludenz bei äußerst schwierigen Wetterbedingungen beim Arlberg Quellfrisch Open am Samstag von ihrer besten Seite und gewannen die Klassen Open Women und Open Men 15+. Ausgezeichnet in Szene setzten sich auch Samuel und Valentin Muther, die sich nur zwei Schweizern beugen mussten. In toller Form präsentierten sich auch die Bludenzer Nachwuchsfahrer Emil Oppel, Timo Wehinger, Matthias Jantsch, Mario Jantsch und Feanor Marte sowie Paikea Marte, die sich allesamt in den Top-8 platzieren konnten.