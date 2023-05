BMX-Vereinscup: Favoriten setzten sich durch

Bludenz (dk).Nachdem der erste Lauf zum BMX-Vereinscup auf der heimischen Anlage in Bludenz verschoben werden musste, startete der ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz jüngst mit dem zweiten Lauf.

Bjarne Schedler wurde seiner Favoritenrolle gerecht, er setzte sich im A-Finale gegen Valentin und Hannah Muther durch. Auf den Plätzen folgten Nathanael Dorner, Samuel Meitz, Janik Oppel, Aaron Trostberger-Schneider und Johannes Egger. Das B-Finale entschied Mario Jantsch für sich, das C-Finale gewann Paikea Marte, das D-Finale Nico Schoder, das E-Finale Michelle Nachbaur und das F-Finale Kiran Zeitlhofer. Insgesamt standen 47 Athlet*innen am Gate. Der nächste Lauf zum Vereinscup findet zusammen mit der Vorarlberger BMX-Landesmeisterschaft am 17.06.2023 auf der heimischen Anlage an der Rungelinerstraße statt.