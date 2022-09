BMX-Vereinscup 2022 entschieden

Bludenz (dk). Bjarne Schedler vor Valentin Muther und Paikea Marte lautete der Zieleinlauf beim 5. und letzten Lauf zum BMX-Vereinscup 2022 in Bludenz.

Wie erwartet wurden Bjarne Schedler, Adrian Dovjak und Raphael Nachbaur ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich in der Gesamtwertung des BMX-Vereinscup 2022 durch. Erfreulicherweise setzten sich auch die NachwuchsfahrerInnen ausgezeichnet in Szene und fuhren ins Spitzenfeld: 4. Feanor Marte – 5. Mario Jantsch – 6. Samuel Meitz – 7. Paikea Marte – 8. Dominik Bilgeri. Die Trophäe des besten Amateurs ging an Nico Gesson, der diese Wertung knapp vor Noel Brugger für sich entscheiden konnte. Insgesamt standen 53 Riders des Bludenzer Sparkassenteams am Start und kamen in die Endwertung.