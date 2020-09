BMX: Valentin Muther in Prag im Finale

Prag (dk). Prag (CZE) war jüngst Schauplatz des "King of Prag" und mit über 300 StarterInnen auch ausgezeichnet besetzt.

Mit dabei auch Valentin und Hannah Muther vom Bludenzer BMX-Sparkassenteam. Valentin Muther zog an beiden Tagen ins Finale ein und belegte am Samstag den 6. Rang. Am zweiten Tag musste er seine Hoffnungen auf eine noch bessere Platzierung durch einen Sturz aufgeben, belegte aber trotzdem den guten 7. Rang. Hannah Muther musste mit den Boys 14 ans Startgatter, hielt sich an beiden Tagen gut und zog jeweils ins Viertelfinale ein, wo sie mit jeweils 5. Plätzen den Jungs knapp den Vorrang lassen musste.