BMX: Spitzenplatz von Hannah Muther in der Schweiz

Echichens (dk). Einzig Hannah und Valentin Muther standen beim C1 Race in Echichens (SUI) am Start.

Während Hannah Muther mit einer tollen Leistung in der Klasse Junior Women den 2. Platz belegte und viel Selbstvertrauen tankte, wurde Bruder Valentin Muther durch einen Sturz ausgebremst und belegte in der Klasse Open 13-16 den 21. Rang. Gecoacht wurden die beiden von Noah Muther. Nächste Station ist Zolder (BEL), wo die UEC die nächsten beiden Läufe zum Europacup durchführt. Mit dabei vom Bludenzer BMX-Sparkassenteam ist Bjarne Schedler, der in der Klasse Junior Men am Gate steht und sich in der UCI Weltrangliste weiter nach vorne orientieren will.