BMX-Sparkassenteam mit ausgezeichneter Bilanz bei den Deutschschweizer Meisterschaften

Bludenz (dk). Mit dem Gewinn von vier Meister-, zwei Vizemeistertiteln und vier Bronzemedaillen sorgte das Team des ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz für eine ausgezeichnete Bilanz bei den diesjährigen Deutschschweizer BMX-Meisterschaften (DSM).

In allen neun Läufen, darunter einer in Bludenz, gab es Klassensiege für die heimischen FahrerInnen. In Summe standen am Ende Fabio Fercher (Cruiser -25), Laura Fercher (Girls 10/11), Raphael Nachbaur (Boys 14/15) und Bjarne Schedler (Men 16+) verdientermaßen auf dem obersten Podest.