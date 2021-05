BMX-Sparkassenteam in Weinfelden erfolgreich

Weinfelden (dk). Recht erfolgreich präsentierte sich die kleine Bludenzer Abordnung bei den ersten beiden Läufen zum BMX Swiss Cup in Weinfelden (SUI).

Luca Fercher und Hannah Muther fuhren gleich am ersten Tag aufs Podest, Mit Laura Fercher und Valentin Muther erreichten weitere zwei Athleten des Bludenzer Sparkassenteams das Finale und damit einen Platz in den Top-8. Am zweiten Tag verfehlten die Geschwister Laura und Luca Fercher die Podestplätze äußerst knapp. Gut in Szene setze sich auch Adrian Dovjak, der an beiden Tagen ins B-Finale fuhr. Fabian Caser platzierte sich einmal im C-Finale.