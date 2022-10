BMX-Sparkassenteam auch im letzten DSM-Rennen erfolgreich

Magadino (dk). Mit drei Siegen und weiteren vier Podiumsplätzen setzte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam seinen Erfolgsrun beim letzten Lauf zur Deutschschweizer BMX-Meisterschaft (DSM) in Magadino (SUI) fort.

Am besten setzten sich Fabio Fercher (Cruiser -25), Hannah Muther (Women 16+) und Bjarne Schedler (Men 16+) in Szene, sie gewannen jeweils ihre Kategorien. Luca Fercher (2.), Valentin Muther (3., beide Boys 12/13), Michelle Nachbaur (3., Cruiser -25) und Paikea Marte (3., Girls 12/13) vervollständigten die Erfolgsbilanz. Knapp am Podest vorbei fuhren Fabian Caser (4., Boys 12/13) und Adrian Dovjak (4., Men 16+). Raphael Nachbaur sowie Janik Oppel schafften ebenfalls einen Platz im A-Finale. Samuel Muther (9., Boys 5/7) und Samuel Meitz (9., Boys 8/9) gewannen das B-Finale.