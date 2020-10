BMX-School 2020 erfolgreich beendet

Bludenz (dk). Trotz der für die Vereine heuer sehr schwierigen Situation konnte der ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Bludenz zumindest einen von zwei angesagten Kursen der BMX-School durchbringen.

Und wieder war der Kurs ausgebucht und die Begeisterung bei den Kindern groß. Unter fachkundiger Führung der Trainer Harald Muther und Sebastian Oppel wagten die Kids die ersten Meter auf der BMX-Bahn und wurden in die Techniken dieser rassigen Radsportart eingeführt. Kinder und deren Eltern lernten den Verein kennen und so manche haben sich schon entschlossen, diesem auch beizutreten. Die BMX-School Bludenz bleibt also eine Erfolgsgeschichte. Für den Kurs im kommenden Frühjahr sind nur noch wenige Plätze frei, eine baldige Anmeldung kann sich also lohnen. Ein herzliches Dankeschön an die beiden Trainer für ihren Einsatz.