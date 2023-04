BMX: Raphael Nachbaur siegte in Goldach

Goldach (dk). Mit drei Podestplätzen kehrte das 20-köpfige Bludenzer BMX-Sparkassenteam vom 1. Lauf zur diesjährigen Deutschschweizer BMX-Meisterschaft aus Goldach (SUI) zurück.

Am besten in Szene setzten sich die beiden letztjährigen Deutschschweizer Meister Raphael Nachbaur (1., Boys 14/15) und Bjarne Schedler (2., Men 16+) sowie Paikea Marte (3., Girls 14/15). Weiters in die Top-8 fuhren Michelle Nachbaur (5., Cruiser -25) und Emil Oppel (7., Boys 5/7). Neun Athleten schafften es ins B-Finale, der Rest des Teams platzierte sich im C- bzw. D- und E-Finale. Nächste Station ist wiederum Goldach, wo zwei Läufe zum Swiss Cup stattfinden.