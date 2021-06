BMX-Kader auf Trainingslager in Luzern

Luzern (dk). Ein Teil des Bludenzer BMX-Sparkassenteams nahm die coronabedingte Rennpause wahr und schlug mit dem Vorarlberger Landeskader ihre Zelte in Luzern/Littau (SUI) auf.

Zwei Tage wurde unter der Leitung von Kadertrainer Harald Muther an den Techniken am Start, auf der Bahn und in Rennsituationen gefeilt. Mit dabei Raphael Nachbaur, Laura u. Luca Fercher, Fabian Caser, Adrian Dovjak sowie die Geschwister Valentin, Hannah und Noah Muther. Nächste Station ist die Deutschschweizer Meisterschaft in Weinfelden (SUI) und der Europacup in Sarrians (FRA) bevor es dann bei der Landesmeisterschaft auf der Heimbahn in Bludenz an den Start geht.