Bludenz (dk). Nach der Österreichischen Meisterschaft Anfang Juli findet nun am 11. und 12. August mit dem BMX-Weekend der absolute BMX-Höhepunkt der Saison in Bludenz statt.

Rund 200 Teilnehmer aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich werden zu diesem Spektakel auf der anspruchsvollen Bludenzer Bahn an der Rungelinerstraße erwartet. Während am Samstag das schon traditionelle Arlberg Quellfrisch Open über die Bühne geht, findet am Sonntag der 6. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft statt. Am Start werden Spitzenfahrer der teilnehmenden Länder sein, ein starkes Kontingent stellt auch der heimische BMX-Club Sparkasse Bludenz. Eine hochkarätige Radsportveranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen sollte.