BMX: Fünf Finalplätze in Winterthur

Winterthur (dk). Neben Bjarne Schedler, der auch beim 3. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft in Winterthur (SUI) auf dem Podium landete, setzten sich zudem Christian Jäger, John Ludescher, Hannah Muther und Laura Fercher ausgezeichnet in Szene.

Beim Europacupfinale in Blegny (BEL) erreichte Hannah Muther am ersten Tag als Beste das Halbfinale, Valentin Muther das Viertelfinale, Noah Muther schied nach den Vorläufen aus dem Bewerb. Am zweiten Tag gelang es allen drei Athleten des Bludenzer BMX-Sparkassenteam nicht mehr, die Vorläufe zu überstehen. In der Endwertung des BMX-Europacup scheint Hannah Muther nach acht Läufen auf Platz 23 auf. Alle Ergebnisse auf www.uec.ch