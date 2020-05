BMX fährt langsam wieder hoch

Bludenz (dk). Nach der coronabedingten Unterbrechung kommt der BMX-Sport in Bludenz langsam wieder in Fahrt.

Die BMX-Anlage an der Rungelinerstraße bleibt für den öffentlichen Betrieb bis auf weiteres gesperrt. Für Vereinsmitglieder steht die Bahn seit Mitte Mai für offizielle und auch private Trainingseinheiten zur Verfügung.

Seit 22. Mai ist das Clubheim jeweils am Mittwoch und Freitag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Dabei gelten dieselben Auflagen wie in der Gastronomie. Diese sind per Anschlag im Clubheim ersichtlich.