BMX-Europacup Zolder: Laura Fercher wieder im Spitzenfeld

Zolder (dk). Das Bludenzer Nachwuchstalent Laura Fercher zeigte bei den beiden Europacupläufen in Zolder (BEL) wieder mit zwei Platzierungen in den Top-8 auf, in der Klasse Girls 8 belegte sie die Ränge 4 und 7.

Nach ihren beiden Siegen in Verona legte Laura Fercher somit wieder eine Talentprobe ab. Bemerkenswert auch die Leistungen von Hannah Muther (Girls 13/14) und Frederick Ender (Cruiser 17/29) die am ersten Tag das Halbfinale erreichten, sowie der Viertelfinalaufstieg von Bjarne Schedler (Boys 14) am zweiten Tag. Ebenfalls das Viertelfinale erreichten einmal Lina Frener (Girls 11/12) und Helmut Ductzak sowie beide Male Alfred Hugl (beide Cruiser 45+). Die Vorläufe überstanden auch Valentin Muther und Luca Fercher (beide Boys 10) sowie einmal Adrian Dovjak (Boys 13) und Frederick Ender (Men 17/24), sie scheiterten alle im Achtelfinale. Die restlichen Teammitglieder der 13-köpfigen Bludenzer Mannschaft musste bereits nach den Vorläufen aus dem Bewerb ausscheiden.