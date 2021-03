BMX: Endlich radeln sie wieder

Bludenz (dk). Nach der Winter- und Coronapause treten die Sportler vom ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Bludenz wieder kräftig in die Pedale.

Seit geraumer Zeit kann zumindest der Nachwuchs im Ländle unter Einhaltung bestimmter Auflagen wieder den Vereinssport ausüben. Mit zwei Warm up´s und der Teilnahme an der Landschaftsreinigung startete das Bludenzer Spakassenteam in die neue Saison. Der Vorarlberger BMX-Landeskader beginnt in der Woche 13 mit dem Training, der Verein mit dem normalen Training jeweils am Mittwoch und Freitag.