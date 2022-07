BMX: Drei Siege bei Deutschschweizer Meisterschaft

Weinfelden (dk). Prächtig schlugen sich die Athleten vom BMX-Club Sparkasse Bludenz beim 2. Lauf zur Deutschweizer Meisterschaft in Weinfelden (SUI).

Michelle Nachbaur (Cruiser -25), Janik Oppel (Boys 5/7) und Laura Fercher (Girls 11/12) fuhren in Weinfelden (SUI) drei Siege für das Bludenzer BMX-Sparkassenteam ein. Für Michelle Nachbaur war es der erste Sieg in dieser Rennserie. Mit Luca Fercher (2., Boys 12/13) und Noel Brugger (3., Anfänger10/11) landeten zwei weitere Athleten auf dem Podium. Weiters im Finale und damit in den Top-8: Paikea Marte, Valentin Muther, Raphael Nachbaur und Adrian Dovjak. Mario Jantsch und Bjarne Schedler setzten sich im B-Finale durch. Der 3. DSM-Lauf findet am 13/14. August 2022 auf der heimischen Anlage in Bludenz statt.