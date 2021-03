BM Frank Matt: Danke an alle!

Nachdem die Vbg. Landesregierung bekanntgegeben hat, dass die Ausreisetestpflicht für das Leiblachtal nicht verlängert wird, möchte ich an dieser Stelle gerne meinen besonderen Dank an alle richten, die während der vergangenen Wochen für die Bevölkerung im Einsatz waren.

Danke an alle freiwilligen HelferInnen, die es erst möglich machen, dass wir auch in Lochau ein Testzentrum führen können.

Danke an alle PädagogInnen in den Kindergärten und Schulen, die die Maßnahmen und Vorschriften so vorbildlich mittragen und den Kindern und SchülerInnen deren Notwendigkeit zu ihrem eigenen Schutz und im Sinne der Gesundheit aller auf einfühlsame Weise vermitteln.

Danke an alle Familien, die es geschafft haben, sich aufgrund der notwendigen Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen so spontan neu zu organisieren.

Danke an alle HelferInnen vom Österreichischen Roten Kreuz, dem Bundesheer und der Polizei ohne deren Hilfe die Bewältigung der Testungen sowie Kontrollen nicht möglich wäre.

Danke an die Vorarlberger Landesregierung, insbesondere LH Markus Wallner, LR Christian Gantner, LR Johannes Rauch und LR Martina Rüscher für die gute Zusammenarbeit und die schnellen Entscheidungen sowie der unkomplizierten Kommunikation und Information.

Danke an alle MitarbeiterInnen des Gemeindeamts und des Wirtschaftshofs, die auf sich ändernde Situationen doch teilweise sehr spontan reagieren mussten und alles vorbildlich gemeistert und organisiert haben.

Danke an alle Leiblachtaler, die sich fleißig testen lassen und auch die Maßnahmen dieser vergangenen Woche unter diesen besonderen Umständen mit Verständnis und Geduld mitgetragen haben. Danke an alle Bürgermeister des Leiblachtals für die gute Zusammenarbeit! Gerade in so einer herausfordernden Zeit hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig eine gute gemeindeübergreifende Zusammenarbeit ist.

Euer Bürgermeister Frank Matt