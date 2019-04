Bluttat mit drei Toten in NÖ ging laut Anklage Streit voran

Der Bluttat mit drei Toten Ende 2018 auf einem Anwesen im Bezirk Mistelbach ist eine hitzige und lautstarke Diskussion vorangegangen. Der mittlerweile 55-jährige Verdächtige stritt laut Anklageschrift mit seinem Bruder und seinem Vater über ein Schreiben an die Gemeinde bezüglich eines im Gebäude installierten Speiselifts. Ein Termin für den Prozess wegen dreifachen Mordes steht noch nicht fest.

Den Lift hatte der Vater des Beschuldigten 2017 ohne baubehördliche Bewilligung im Anwesen einbauen lassen. Danach sei es zu Problemen mit der Gemeinde gekommen. Der 55-Jährige und sein um drei Jahre jüngerer Bruder verfassten in dieser Causa am 12. Dezember 2018 gemeinsam ein Schreiben an die Gemeinde und ließen dieses ihrem Vater vorlegen. Der 92-Jährige verfügte der Anklage zufolge mit den Worten “Alles falsch! Bitte nicht absenden”, dass der Brief “nicht genehmigt sei”. Am Nachmittag des 13. Dezember 2018 entwickelte sich in Bezug auf dieses Schreiben der Streit im Kaminzimmer im ersten Stock des Anwesens – bei Kaffee und Kuchen, wie es in der Anklageschrift heißt.